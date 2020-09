Fiamme in centro a Cormons, palazzina a fuoco

Poco dopo le 22 di ieri è scattato l'allarme per un incendio nel centro di Cormons, che ha interessato un edificio di tre piani in via Duomo. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia sono intervenuti con una squadra, l'autoscala, un'autobotte, il funzionario di guardia e il supporto di un'autobotte kilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari.

Giunti sul posto i pompieri hanno constatato che il rogo, partito da un appartamento, aveva già intaccato il tetto dello stabile. Hanno verificato che all'interno della palazzina non ci fossero persone e hanno provveduto a estinguere il fuoco.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 3.30 della notte. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Lo stabile è stato dichiarato parzialmente inagibile.