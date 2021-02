Fiamme in cucina, una persona resta intossicata

I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti questo pomeriggio, poco prima delle 17, in via dell'Istria, nel capoluogo giuliano, per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Sul posto sono giunte tempestivamente due squadre, l'autoscala e il funzionario di guardia.

Una persona che si trovava all'interno è rimasta intossicata, presa in carico dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova che poi l'ha condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato.

I pompieri hanno spento l'incendio, che si è sviluppato in cucina, e hanno messo in sicurezza l'appartamento.