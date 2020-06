Fiamme in un appartamento in viale Venezia

Principio di incendio in un appartamento, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno 2020, in viale Venezia a Udine. Dopo l'allarme, al levarsi delle prime colonne di fumo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza della Sogit perché una persona è rimasta leggermente intossicata per avere respirato i fumi della combustione. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti; si tratta infatti di un codice verde. La Polizia Locale del Comune di Udine per gli accertamenti del caso.