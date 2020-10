Fiamme in un appartamento, palazzina invasa dal fumo

Poco prima delle 14, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti in via San Giacomo in Monte per un incendio al quarto piano di una palazzina, che ha interessato l'ingresso di un appartamento. I fumi della combustione hanno raggiunto anche gli appartamenti ai piani superiori.

La prima partenza dei pompieri, prontamente giunta sul posto, con il supporto di un'autoscala, è entrata nell’appartamento e ha spento l’incendio. Sono stati controllati gli altri appartamenti per scongiurare la presenza di monossido di carbonio. Sul posto la Polizia locale per la chiusura temporanea della via. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.