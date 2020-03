Fiamme in un'azienda agricola di Varmo

Più squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine sono state impegnate dalle 14 a seguito di un incendio che ha interessato gli uffici dell'azienda agricola Calligaro Roberto, in via Ippolito Nievo 11 a Gradiscutta di Varmo.

Sul posto è subito giunta la partenza dei pompieri volontari di Codroipo con due automezzi, poi coadiuvati da altri due mezzi da Udine e dall'autoscala. Le fiamme erano partite dall'unità interna di un apparecchio di climatizzazione. La combustione ha prodotto una notevole quantità di fumo, dovuto anche alla copertura, realizzata in struttura portante in acciaio e pannelli del tipo "sanwich" con lamiera e isolante in poliuretano espanso.

E' stato, quindi, necessario procedere alla rimozione di una parte dei pannelli del controsoffitto per areare i locali e consentire lo smaltimento dei fumi. Questa procedura ha consentito di preservare tutta la documentazione cartacea che si trovava all'interno e che poteva essere irrimediabilmente danneggiata. Per poter operare all'interno è stato necessario l'uso degli autorespiratori.

L'innesco dell'incendio è riconducibile a cause di natura elettrica. Non vi sono stati danni alle strutture portanti.