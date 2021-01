Fiamme in una villa a Ciconicco di Fagagna

Incendio in un'abitazione di Ciconicco di Fagagna. L'allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 10.30.

I Vigili del Fuoco del comando di Udine stanno intervenendo con la squadra del distaccamento di Gemona e con l'autobotte, l'autoscala, la squadra nucleare biologico chimico radiologico e il funzionario di guardia della sede centrale di Udine in via Chiarandis per il rogo di una taverna.

I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme alla sola piano interrato, evitando la propagazione al resto dell'abitazione, una casetta di due piani.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che comprendono anche il controllo strumentale e l'aerazione di tutti i locali dell'abitazione per escludere la presenza di monossido.

In fase di accertamento le cause dell'incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.