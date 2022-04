Fiamme nel campo nomadi di Pozzuolo

Allarme nella notte per un incendio scoppiato, poco dopo la mezzanotte e mezza, all'interno del campo nomadi di Pozzuolo del Friuli, in via Quarto Genova. Un'alta colonna di fumo ha fatto scattare le segnalazioni al 112.

Sul posto i Vigili del fuoco, con più squadre dalla centrale di Udine e da Cividale, supportate dal funzionario di guardia, da due autobotti e da una pala meccanica, che hanno operato fino alle 7.30 del mattino prima per lo spegnimento delle fiamme e poi per la messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo.

Dalle prime informazioni, i danni sono ingenti. Interessate dalle fiamme tre moduli abitativi in legno, una roulotte e un container. Ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.