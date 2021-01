Incendio alle 4 di questa mattina nel centro di raccolta dei rifiuti riciclabili di via Pietraferrata a Trieste. Dopo l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando centrale del capoluogo giuliano che hanno lavorato per quattro ore per avere ragione delle fiamme, sviluppatesi per autocombustione.

Si tratta dell'ennesimo incendio in questo capannone, sempre di natura accidentale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i Carabinieri.