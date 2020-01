Fiamme nel condominio, locali invasi dal fumo

È in corso a Udine un intervento dei Vigili del fuoco per un incendio che è scoppiato in una camera da letto al secondo piano di una palazzina che sorge tra via Bezzecca e via del Ledra. Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate nella stanza, in particolare localizzate in un materasso.

Per precauzione le persone sono state fatte uscire dallo stabile, perché il fumo prodotto dalla combustione ha invaso tutti i locali. Inviata sul posto anche un'equipe medica con l'ambulanza per controllare eventuali persone rimaste intossicate.