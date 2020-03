Fiamme nel garage, si rifugia sul tetto e resta intrappolato

Questa mattina, intorno alle 10.30, i Vigili del Fuoco di Maniago sono stati allertati per un incendio scoppiato nel garage di un'abitazione in via Radici a Campagna di Maniago. La squadra è arrivata sul posto con due mezzi e, mentre una parte dei pompieri iniziava le operazioni di spegnimento del rogo, l'altra provvedeva al salvataggio di una persona rimasta intrappolata sul tetto per scappare dal denso fumo.

Una volta portata in sicurezza, alla persona sono state prestate le cure necessarie a causa del fumo inalato, per poi affidarla alle cure del personale sanitario giunto sul posto con una lettiga dall'ospedale di Maniago. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate verso mezzogiorno.

A causa di fumo e calore che hanno invaso tutti i locali dell'abitazione connessa al garage, i danni sono stati ingenti, pur non pregiudicando l'intergrità strutturale.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Spilimbergo.