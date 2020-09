Fiamme nell'appartamento, allarme a Spilimbergo

Poco prima dell'una, i Vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini, che riferivano di sentire odore di bruciato negli spazi esterni di alcuni palazzi lungo le centrali via Mazzini e via della Repubblica, nella città del mosaico.

Dopo i primi accertamenti, che hanno dato esito negativo, l'attenzione dei pompieri si è spostata su un appartamento al primo piano di un condominio di via Mazzini, nella zona della Chiesa di San Giovanni dei Battuti, dove, nella camera da letto, stava covando un incendio.

Immediatamente sono state inviate a supporto anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago, una pattuglia di Carabinieri e l'ambulanza, in via precauzionale, in quanto non si sapeva se ci fossero persone all'interno.

I pompieri, dopo alcuni concitati minuti, hanno messo sotto controllo il rogo, evitando che si propagasse nello stabile. L'appartamento è stato considerato inagibile.

L'inquilino, fortunatamente, non era in casa al momento dell'incendio.