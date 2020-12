Incendio in un'abitazione al terzo piano di via Capodistria, a Trieste, ieri sera intorno alle 23. Le cause sono ancora da accertare. I Vigili del fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti con la prima partenza e l'autoscala, dopo che i vicini hanno lanciato l'allarme.

Nel rogo è morto ustionato un uomo di 71 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno trovato il suo corpo ormai senza vita.

Ingenti i danni alla struttura.