Fiamme nell'ex caserma a Paluzza. Morti tre gattini

Incendio, probabilmente doloso, nella tarda serata di ieri a Paluzza, nell'ex caserma Plozner, in via Nazionale. Erano circa le 21.30 è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i Vigili del Fuoco. Nel rogo, che è stato subito estinto, sono morti tre gatti della colonia felina ospitata all'interno della struttura. Le altre bestiole sono state messe in salvo per la notte e trasferite in un luogo sicuro. Sul caso indagano i Carabinieri che sono giunti sul posto per accertamenti con la Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo.

Del rogo è stato informato immediatamente anche il sindaco Massimo Mentil che presenterà questa mattina formale denuncia ai Carabinieri. Era stato il Comune, alcuni anni fa, a concedere una piccola parte della struttura a una volontaria per la gestione del 'gattile'. Fino a ieri il gruppo era composto da 33 felini.