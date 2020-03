Fiamme nella cameretta, due persone intossicate

Un incendio si è sviluppato in un appartamento, nella prima serata in via Donaggio a Muggia. Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Muggia, con due squadre della Sede Centrale, un'autoscala e un'autobotte dei Vigili del fuoco del Comando di Trieste.

L'incendio si è sviluppato in una cameretta al primo piano e due persone sono rimaste intossicate. Sul posto anche la Polizia di Stato e il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.