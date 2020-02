Fiamme nella notte a Bevazzana di Latisana

Poco dopo l'una di questa notte è scattato l'allarme per un vasto incendio scoppiato a Bevazzana di Latisana. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, insieme a quelle di Lignano e Cervignano, con il supporto dei colleghi di Portogruaro, sono state impegnate per lo spegnimento di un rogo che ha interessato il tetto di un condominio in via del Leone 33. Si tratta di un fabbricato a due piani edificato circa 20 anni fa con un tetto a due falde.

Le cause dell'incendio sono riconducibili a un problema alla canna fumaria, costruita con elementi prefabbricati in cemento, collegata a una stufa a legna installata al piano terra. La struttura non era provvista di isolamento nel tratto di attraversamento del tetto. È questo che ha innescato la combustione del legno di parte delle coperture.

Poi le fiamme si sono propagate interessando una significativa superficie. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere ogni focolaio con l'impiego di un'autoscala. Terminate le operazioni si è quindi proceduto alla rimozione delle tegole per accertarsi che non vi fosse nessuna traccia di combustioni in atto.

Ingenti i danni, che hanno interessato prevalentemente l'appartamento al primo piano; essendo in parte privo di copertura, è stato dichiarato inagibile.