Fiamme nella notte a Majano

Incendio, poco prima della mezzanotte, nella zona industriale di Majano, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, per domare le fiamme che hanno interessato un container, i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di San Daniele del Friuli. I pompieri hanno subito avuto la meglio sulle fiamme, ma è stato necessario far intervenire anche un escavatore per smassare il materiale combusto e per mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo.



I danni sono limitati al solo container e al materiale che era stoccato al suo interno. L'intervento si è risolto nell'arco di un paio d'ore. Le cause sono in corso di accertamento.