Fiamme nella notte a San Pietro al Natisone

Incendio nella notte in località Clenia a San Pietro al Natisone. L'allarme è scattato poco prima delle 2.30 al levarsi delle prime colonne di fumo. Il rogo si è sviluppato all'esterno di un'abitazione a due piani dove abita una donna di 85 anni. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli e i colleghi del Comando di Udine. L'anziana, per fortuna, non ha riportato conseguenze sanitarie; per lei non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

La casa, invece, è stata dichiarata temporaneamente inagibile. Si tratta di una struttura prefabbricata; le coperture sono state distrutte dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri e la Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli. I pompieri hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba.

Informato tempestivamente anche al sindaco Mariano Zufferli. La pensionata sarà accolta da parenti.