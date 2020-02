Fiamme nella notte, casa inagibile a Brugnera

Vasto incendio nella notte a Brugnera. I Vigili del Fuoco di Pordenone e Motta di Livenza sono intervenuti con quattro automezzi in via Nazario Sauro, in una villetta a un piano.

A lanciare l'allarme alla Sala Operativa , attorno alle 2, è stato un vicino di casa che ha sentito il crepitio del fuoco; i proprietari, fortunatamente, non erano all'interno dell'abitazione. Le fiamme, che hanno completamente avvolto il tetto in legno, si sono sprigionate in prossimità della canna fumaria e si sono alzate per qualche metro, mentre i fumi di combustione, generati dalle alte temperature, hanno invaso completamente le stanze sottostanti.

In breve tempo, i pompieri hanno avuto ragione dell'incendio, riuscendo a domarlo in circa un'ora. Le operazioni di bonifica si sono prolungate invece fino alle 6. Ingenti i danni al fabbricato che è stato dichiarato inagibile.