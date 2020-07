Fiamme nella notte, distrutta la Tessitura Carnica

Un vasto incendio, divampato poco prima dell'una di questa notte, ha completamente distrutto lo storico stabilimento di pregiati tessuti carnici Tessitura Carnica a Villa Santina. Gravissimi i danni.

Dieci mezzi dei Vigili del Fuoco sul posto per un totale di 20 uomini. Hanno operato le squadre dei pompieri del Distaccamento di Tolmezzo con supporti da Udine, e i Volontari di Rigolato e Cercivento.

Alle 8 sono in corso le opere di smassamento. Sul posto anche i Carabinieri; sono stati i militari dell'arma, durante un passaggio in zona, per il monitoraggio del territorio, ad avvistare le fiamme e a lanciare l'allarme.

I pompieri sono arrivati immediatamente e hanno cercato di contenere il rogo, evitando che potesse estendersi ad altri immobili. Nessuna persona è rimasta ferita.