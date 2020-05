Fiamme nella notte, distrutta una casa di due piani

Un violento incendio scoppiato poco prima delle 22 ha danneggiato gravemente un'abitazione a Brugnera. L'allarme, lanciato dai vicini di casa, è scattato al levarsi delle prime colonne di fumo.

La centrale Nue 112 ha inviato immediatamente sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza la dimora, rientrando alla base solo alle 4 del mattino. Si tratta di una casa a due piani che sorge al civico 8 di via del Mas. Lo stabile non è agibile.

Nessuno è rimasto ferito perché il proprietario, un uomo di 84 anni, in questo periodo si era trasferito dalla figlia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sacile. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.