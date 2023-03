Fiamme nella notte in una palazzina a Cormons: salvi una donna e una persona allettata in ossigeno terapia

Incendio alle 4.30 della notte in un appartamento di una palazzina in via Gorizia a Cormons. Le fiamme hanno interessato una delle due unità abitative del primo piano di una palazzina residenziale. Una donna di circa 35/40 anni è stata soccorsa per aver inalato fumo ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Gorizia. Soccorso anche un uomo, residente nello stesso edificio, allettato e in ossigeno terapia: è stato trasportato temporaneamente in ospedale perchè si è resa necessaria la disalimentazione dell'intera palazzina per permettere ai Vigili del fuoco di Gorizia, intervenuti in loco, di domare l'incendio.

Altre persone sono state controllate sul posto: per loro non si è resa necessaria l'ospedalizzazione.

Essendo lo stabile considerato inagibile, è stato interessato il sindaco del comune di Cormons per provvedere all'alloggiamento dei due nuclei sfollati.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.