Fiamme nella notte, paura nel condominio

Questa notte a Faedis, poco prima delle 2, è scoppiato l'allarme per un incendio. Alcuni alcune famiglie hanno visto infatti levarsi colonne di fumo, alcuni hanno sentito puzza di bruciato, altri hanno notato il bagliore delle fiamme. In diversi hanno chiamato il 112, temendo che potesse trattarsi di una palazzina a fuoco. Per fortuna, invece, si trattava di un piccolo incendio, che aveva riguardato una Fiat posteggiata vicino allo scivolo di un condominio.

Le fiamme si sono estese dalla macchina fino a una vicina legnaia che è stata leggermente danneggiata. Nessun problema, invece, per la struttura residenziale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e anche i Carabinieri per un primo monitoraggio della situazione. Non è stato necessario far intervenire i sanitari perché nessuno si è fatto male.