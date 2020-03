Fiamme nella palazzina Ater, 33 persone trasferite

A seguito del violento rogo scoppiato in una palazzina Ater di via Valentinis a Monfalcone nella tarda mattinata di ieri, 12 famiglie che vivono nel condominio, per un totale di 33 persone, sono state trasferite a Grado, perché gli alloggi sono stati dichiarati inagibili. L'incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento dove abita un cittadino bengalese; l'uomo è riuscito a mettersi in salvo.

Le fiamme si sono estese all'alloggio attiguo dove una famiglia è rimasta lievemente intossicata per aver respirato il fumo della combustione: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il trasporto dei componenti la famiglia in ospedale è avvenuto a titolo precauzionale.

A seguito dei controlli eseguiti sul posto dai Vigili del Fuoco e dal personale tecnico del Comune di Monfalcone, tutto lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile con la necessità di trasferire le famiglie nell'albergo La Sirenetta di Grado.