Fiamme nella pineta di Lignano

Un incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio, intorno alle 15, a Lignano Sabbiadoro, nella zona di viale delle Terme. Per cause in corso di accertamento, si sono levate alte fiamme che hanno prodotto una grande quantità di fumo, avvistata da diverse persone.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Lignano, di Latisana e del Distaccamento dei volontari di Codroipo; era stata allertata anche la partenza da Udine e da Portogruaro, poiché, inizialmente, sembrava che il rogo fosse estremamente violento. Portogruaro e Udine sono rientrate, mentre le altre squadre sono rimaste sul posto per la bonifica dell'area. Alle 16 la situazione è tornata sotto controllo. Non ci sono feriti.

Sono bruciate circa una decina di piante di pino marittimo ed è stata interessata dall'incendio un'area di circa 500 metri quadrati di sottobosco. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Lignano per tutti gli accertamenti e i volontari della Protezione Civile.