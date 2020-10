Fiamme nello scantinato, evacuate due famiglie

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone sono intervenuti questa mattina, intorno alle 4, per un incendio che si è sviluppato nello scantinato di un'abitazione bifamiliare, a San Pier d'Isonzo, in via Guglielmo Oberdan.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono partite dal seminterrato, in un locale adibito a magazzino, dove erano stoccati materiali di un'attività produttiva. Sul posto l'Autopompa serbatoio e l'autobotte da Monfalcone, con sette pompieri, e, a supporto, il personale del Nucleo di Ronchi dei Legionari, con cinque persone.

Le operazioni di smassamento sono ancora in corso, alle 8. Sono state evacuate due famiglie. Al momento lo stabile non è agibile. Questa mattina saranno eseguiti nuovi sopralluoghi.

Danni importanti allo scantinato; il fumo ha invaso le stanze dell'appartamento sovrastante, annerendole, poi si è esteso anche l'appartamento vicino. Nessuna persona è rimasta intossicata.