Un operaio è rimasto leggermente intossicato questa mattina mentre stava eseguendo la ristrutturazione del tetto di un'abitazione a Povoletto, in via Marco Polo. Utilizzando la fiamma ossidrica per posare la guaina impermeabile, ha causato l'incendio, che ha danneggiato le coperture e alcuni ambienti interni della casa.

A domare il rogo, i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, intervenuti con un’autobotte e un’autoscala, insieme ai colleghi del Distaccamento di Cividale del Friuli.