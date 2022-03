Fiamme vicino ai binari, linea interrotta a Duino

Doppio intervento, nel pomeriggio, per i Vigili del fuoco del comando di Trieste, impegnati nello spegnimento di due incendi di sterpaglie, a Monrupino e Duino.

Il primo allarme è scattato nei pressi del campo di calcio di Monrupino dove in poco più di un’ora una squadra della sede centrale, con un’autopompa e un mezzo fuoristrada, è riuscita ad avere ragione delle fiamme e bonificare l'area.

Il secondo è stato, invece, segnalato alle 16.15 circa, nei pressi della linea ferroviaria a Duino. Su questo incendio stanno ancora operando i pompieri, giunti con più mezzi dal distaccamento di Opicina e dalla sede centrale di Trieste, assieme al personale del Corpo Forestale e ai volontari dell'antincendio boschivo della Protezione civile.

Per le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dal terreno impervio che ha costretto gli operatori a tirare circa 500 metri di tubazioni antincendio per raggiungere le fiamme, è stata interrotta la linea ferroviaria Trieste Venezia. Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dell'area.

Trenitalia informa che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina.

Treni direttamente coinvolti:

• RV 3614 Venezia Santa Lucia (15:01) - Trieste Centrale (18:02)

• RV 3888 Venezia Santa Lucia (16:01) - Trieste Centrale (19:02)

• R 3441 Venezia Santa Lucia (15:39) - Trieste Centrale (17:44)

• R 16625 Tarvisio Boscoverde (15:53) - Trieste Centrale (18:08)

• R 3571 Venezia Santa Lucia (16:39) - Trieste Centrale (18:49)

• R 3894 Trieste Centrale (16:58) - Venezia Santa Lucia (19:59)

• R 16637 Udine (17:08) - Trieste Centrale (18:32)

• R 16642 Trieste Centrale (17:22) - Carnia (19:13)

• R 17344 Trieste Centrale (17:28) - Udine (18:52)

• R 3443 Venezia Santa Lucia (17:39) - Trieste Centrale (19:44)

• R 16644 Trieste Centrale (17:52) - Tarvisio Boscoverde (20:15)

• R 1891 Udine (17:55) - Villa Opicina (21:45)

• R 3626 Trieste Centrale (17:58) - Venezia Santa Lucia (20:59)

• R 3446 Trieste Centrale (18:16) - Venezia Santa Lucia (20:21)

• R 17348 Trieste Centrale (18:28) - Udine (19:52)

• R 16647 Carnia (18:29) - Trieste Centrale (20:08)

• R 16648 Trieste Centrale (18:52) - Carnia (20:38)

• R 3448 Trieste Centrale (19:16) - Venezia Santa Lucia (21:21)

Treni parzialmente cancellati:

• FA 9758 Trieste Centrale (17:05) - Milano Centrale (21:15): origine da Venezia Mestre.

I passeggeri in partenza da Trieste Centrale, Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, Portogruaro, San Donà di Piave possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Milano Centrale.

• IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:42): limitato a San Giorgio Nogaro (17:49).

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Trieste Centrale.

• RV 3884 Venezia Santa Lucia (14:01) - Trieste Centrale (17:02): limitato a Gorizia Centrale (16:17)

• RV 3569 Venezia Santa Lucia (14:39) - Trieste Centrale (16:44): limitato a Monfalcone (16:20)

• RV 3618 Venezia Santa Lucia (17:01) - Trieste Centrale (20:02): limitato a Udine (18:51)

• R 16623 Udine (15:36) - Trieste Centrale (16:38): limitato a Monfalcone (16:14)

• R 17368 Trieste Centrale (15:58) - Carnia (18:13): limitato a Bivio D`Aurisina (16:14)

• R 3444 Trieste Centrale (16:16) - Venezia Santa Lucia (18:21): limitato a Bivio D`Aurisina (16:30)

• R 17351 Udine (16:16) - Trieste Centrale (17:39): limitato a Monfalcone (17:09)

• R 17344 Trieste Centrale (17:28) - Udine (18:52): limitato a Bivio D`Aurisina (17:44)

• R 3898 Trieste Centrale (18:58) - Venezia Santa Lucia (21:59): origine da Udine (20:09)

Treni cancellati:

• R 17398 Trieste Centrale (16:28) - Udine (17:52)

• R 16640 Trieste Centrale (16:52) - Tarvisio Boscoverde (19:17)

• RV 3575 Venezia Santa Lucia (18:39) - Trieste Centrale (20:44)