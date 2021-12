Fiat 500 d'epoca contro un albero a Capriva del Friuli

Incidente questa mattina, intorno alle 11.30, a Capriva del Friuli, dove il conducente di una Fiat 500 d'epoca ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro un albero, lungo via Cesare Battisti, vicino al Golf Club.



Per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, l'uomo, della zona, è andato a schiantarsi contro la pianta. Si tratta di una persona di mezza età che non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato ferite severe. I pompieri hanno dovuto estrarlo dalla vettura utilizzando le pinze oleodinamiche.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma ha creato qualche disagio alla circolazione (la strada è rimasta temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso).



Sul posto i Vigili del Fuoco della Prima Partenza del Comando Centrale di Gorizia per la messa in sicurezza del mezzo incidentato, e della sede stradale.

Dopo la chiamata al 112 la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una automedica della Croce Verde Goriziana e l'equipaggio dell'elisoccorso, decollato dalla base di Campoformido e atterrato in un vicino campo, che ha trasportato, poi, in volo il ferito al Santa Maria della Misericordia di Udine.