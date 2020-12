Fiat 500 e furgone si scontrano lungo la Pontebbana

Incidente nel primo pomeriggio lungo la statale 13 Pontebbana, a Collalto, all'altezza del semaforo che porta a Tarcento. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e una Fiat 500. Per fortuna, nell'impatto nessuno dei due conducenti e delle persone trasportate è rimasto ferito.

È stato comunque necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, in particolare per scollegare la batteria, di tipo elettrico, montata sulla 500.

Nessun particolare disagio per il traffico. Sul posto era stata inviata precauzionalmente anche l'ambulanza della Croce Rossa di Tarcento.

Incidente anche a Udine dove una vettura è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un'aiuola spartitraffico, in piazza Garibaldi, di fronte ai Barnabiti; sul posto la Polizia locale e i Vigili del Fuoco (vedi foto).