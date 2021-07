Fidenato ci riprova, nuova semina Ogm a Colloredo di Monte Albano

Sabato scorso Giorgio Fidenato, l'imprenditore agricolo di Mereto di Tomba, ha nuovamente seminato mais Ogm nei suoi appezzamenti di Colloredo di Monte Albano. Ad annunciarlo è stato lo stesso agricoltore su Facebook, spiegando di volere ricominciare la sua battaglia sulle semenze transngeniche Monsanto, riaccendendo nuovamente i riflettori su una questione che considera irrisolta.

"Purtroppo – ha spiegato Fidenato -, i giudici, durante le sentenze inerenti la semina del 2018, non hanno rispettato il diritto europeo né rinviato la questione alla Corte di Giustizia europea”.

Oltre al giudizio in Cassazione, Fidenato ha annunciato che farà ricorso per responsabilità civile contro i tre giudici del Tar di Trieste e contro i cinque giudici del Consiglio di Stato che, a suo giudizio, non hanno rispettato il diritto europeo.

Grazie a queste nuove azioni, l’imprenditore spera di tornare davanti al Tar di Trieste e di convincere il Tribunale amministrativo a mandare la questione fino alla Corte di giustizia dell'Unione europea.