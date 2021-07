Finale di Euro2020 a Trieste, possibile chiusura al traffico

Domenica 11 luglio, a seguito della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra, il tratto di strada compreso tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo potrebbe essere chiuso al traffico.



In tal caso saranno operative le variazioni indicate di seguito.

Linea 8: proveniente da piazza della Libertà in direzione Valmaura piazza della Libertà >> via Roma >> corso Italia >> piazza Goldoni >> galleria De Sandrinelli > galleria San Vito per poi proseguire regolarmente. Proveniente da Valmaura in direzione Roiano via Caduti sul Lavoro >> galleria San Vito >> galleria De Sandrinelli >> piazza Goldoni >> via Mazzini >> via San Spiridione per poi proseguire il regolare percorso.



Linea 30: proveniente da piazza della Libertà in direzione via Locchi piazza della Libertà >> via Roma >> via Mazzini >> galleria de Sandrinelli >> via Bramante >> via Tiepolo >> via Besenghi >> via De Amicis >> via Colautti poi percorso regolare. Proveniente da via Locchi in direzione piazza della Libertà largo Papa Giovanni >> via Cadorna >> via Mercato Vecchio >> via Teatro Romano poi percorso regolare



Linea A: direzione Campi Elisi piazza Goldoni >> via Mazzini >> via Roma >> corso Italia >> galleria De Sandrinelli > galleria San Vito >> Campi Elisi. Direzione piazza Goldoni Campo Marzio >> via Mercato Vecchio >> via Teatro Romano >> corso Italia >> piazza Goldoni