Finanziere pizzicato in A28 con oltre quattro etti di cocaina

Un militare della Guardia di Finanza che presta servizio nel porto di Savona è stato fermato ieri dai colleghi delle Fiamme Gialle di Pordenone a Fiume Veneto, lungo la A28, per un controllo. A seguito di una perquisizione, il finanziere è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di cocaina nascosti nell'auto che stava guidando.

In serata sono state eseguite perquisizioni anche nel suo domicilio, in Liguria. Sul caso gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Il militare non aveva precedenti di alcun genere.