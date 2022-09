Fine settimana di cantieri lungo l'A4

Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una serie di cantieri di manutenzione dell’autostrada A4. Il primo intervento è in corrispondenza delle rampe del cavalcavia di svincolo autostradale di Monfalcone Est. Si tratta di lavori di ripavimentazione e rifacimenti dei giunti. L’attività necessita, in particolare, della chiusura alla circolazione della rampa in carreggiata ovest (Trieste – Venezia) in immissione in direzione Venezia e di uscita provenienza Trieste.

Pertanto - compatibilmente alle condizioni meteorologiche - dalle 20 di venerdì 23 alle 8 di sabato 24 settembre gli utenti provenienti dalle località “servite” dallo svincolo di Monfalcone Est e diretti a Venezia dovranno immettersi sull’autostrada A4 alla stazione di Redipuglia; dalle 20 di sabato 24 alle 8 di domenica 25 gli utenti provenienti da Trieste e che percorrono la rete autostradale diretti verso le località “servite” dallo svincolo di Monfalcone Est dovranno raggiungere la propria destinazione uscendo a Sistiana.

Il secondo intervento riguarda la ripavimentazione tra Cessalto e San Stino in direzione Trieste. Il cantiere non prevede alcuna chiusura del tratto ma uno scambio di carreggiata – ovvero deviazione del traffico per chi proviene da Venezia in doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta - per circa 5 chilometri dalle 23 di venerdì 23 settembre alle 5 di lunedì 26.

Infine, il terzo intervento ovvero la manutenzione dei giunti sul ponte del Tagliamento. Dalle 8 di sabato 24 alle 20 di domenica 25 la circolazione in un breve tratto di trecento metri in direzione Trieste avverrà sulla corsia più veloce di sinistra. Saranno infatti chiuse la corsia di marcia e quella di sorpasso centrale.