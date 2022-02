Fine settimana di controlli nel Friuli Occidentale

Fine settimana di controlli straordinari del territorio nel Friuli Occidentale. La Polizia di Stato di Pordenone, tra giovedì 10 e sabato 12 febbraio, ha verificato 287 persone, 115 veicoli e 42 esercizi pubblici, grazie anche all'impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori uomini della Questura di Pordenone.

L'attività era mirata alla prevenzione dello spaccio, dell’immigrazione clandestina e dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione e alle attività commerciali. Le verifiche hanno interessato il capoluogo e i comuni di Cordenons, Porcia, Fiume Veneto, Maniago, Aviano e Sacile. Al termine delle operazioni, una persona è stata segnalata al Prefetto di Pordenone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.