Fine settimana intenso per la Guardia Costiera

Nel fine settimana, nel Golfo di Trieste, sono state impegnate sei unità navali della Guardia Costiera. Sabato 6 agosto, a seguito del violento incendio che ha interessato l’area di Duino con l’impiego di un Canadair per le operazioni di spegnimento, il battello pneumatico B 44 della Guardia Costiera di Monfalcone ha tratto in salvo nove persone, tra cui un bambino, sorprese dal rogo. Il personale della guardia costiera di Monfalcone, con a bordo anche gli operatori del soccorso acquatico (Opsa) della Croce Rossa, ha recuperato il gruppo, che si era spinto verso il mare per fuggire a fumo e fiamme.

Poi, attraverso il 1530, il numero per le emergenze in mare, è arrivata una richiesta di assistenza da una barca a vela in difficoltà in località Punta Sdobba. Otto le persone a bordo (di cui quattro minori) raggiunte dal battello GC B131 della Capitaneria di porto di Trieste, già presente in zona; l’imbarcazione è stata rimorchiata fino al porticciolo di Duino.

Poco dopo, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, sempre al 1530, un’altra barca a vela ha chiesto aiuto, a causa di una cima del fiocco che si era incastrata nell’elica del motore. La motovedetta CP 881 della Capitaneria di Porto di Trieste ha raggiunto l’unità in difficoltà, che nel frattempo era riuscita a risolvere il problema, potendo proseguire la navigazione in sicurezza.

Poi, il personale della Polizia di Stato ha segnalato la presenza di una barca a vela con due persone a bordo impossibilitata a governare poiché all’interno degli impianti di miti-coltura davanti a Porto Piccolo. La motovedetta CP 881, assieme a un mezzo dei Vigili del Fuoco VF 08, ha prestato assistenza all’imbarcazione.

Il mezzo dei pompieri ha sostituito quello della Capitaneria di Porto, dirottato per una nuova prioritaria richiesta di assistenza e soccorso, ricevuta tramite il 118: il conduttore di un’unità a vela con cinque persone a bordo era entrato nel panico a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine nelle acque antistanti il porto di Grignano. La motovedetta della Guardia Costiera, individuata l’unità in difficoltà, l’ha scortava fino al porto.

Infine, una signora ha comunicato di non avere notizie del marito e dei due figli, usciti in mare con un piccolo battello pneumatico in zona Lazzaretto del Comune di Muggia. Sono così scattate le operazioni di ricerca ma poco dopo la donna ha ricontattato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Trieste riferendo di essere riuscita a entrare in contatto con il resto della famiglia che aveva ancorato in prossimità della costa slovena.

Più tranquilla la giornata di domenica, con una sola segnalazione di una piccola barca a vela a pochi metri dall’imboccatura del porto di Sistiana alla quale il B131 della Guardia Costiera di Trieste ha prestato assistenza.