Finge di offrire un lavoro, ma cerca solo un approccio sessuale

Nei giorni scorsi un molestatore seriale è tornato a colpire. L’uomo, un quarantenne già noto alla Polizia di Stato per essere stato più volte denunciato e condannato perché autore di episodi analoghi, ha ritentato un approccio truffaldino con una ragazza, da poco maggiorenne.

La giovane aveva appena pubblicato sul sito “subito.it” una richiesta di lavoro quando l’uomo, aduso a ricercare le potenziali vittime sul web, l’ha contattata fingendosi un imprenditore di una nota ditta operante nel campo alimentare.

Nei contatti successivi, tutti intercorsi su Whatsapp, dopo essersi presentato con nome di fantasia e il corredo di qualità individuali della persona di successo, l’uomo ha iniziato a chiederle il curriculum per l’assunzione in veste di segretaria della nota azienda, continuando compulsivamente con una serie di domande fino ad arrivare ben presto a quanto da lui desiderato.

Dal generico suo interesse sull’aspetto fisico e alla bella presenza, requisito detto indispensabile per il lavoro da iniziare, le domande si sono man mano orientate sempre più esplicitamente sull’argomento sessuale, prima desiderando ricevere fotografie di lei ritratta senza nulla adosso, poi arrivando a descrivere senza più remore la prestazione da offrirgli in contraccambio e per testare la sua affidabilità.

La giovane ha saputo affrontare la situazione con intelligenza e, dal momento in cui ha compreso la pericolosità del soggetto, ha prontamente segnalato il fatto alla Questura di Gorizia.

Quando è giunto all’incontro, tra i due fissato in una via centrale di Gorizia, il 40enne è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile che l’hanno condotto in ufficio per il foto segnalamento e la successiva denuncia a piede libero alla locale Procura della Repubblica.

Non da poco è stata la sorpresa di trovarsi davanti una persona in abito da lavoro, poco curata nell’aspetto, con un’utilitaria in pessime condizioni che, tuttavia, da più di un decennio ripete imperterrito tentativi di approccio sessuale con queste modalità.

Sono in corso accertamenti su numerosi altri episodi che si ritiene non siano stati denunciati, forse anche per vergogna; per questo la Polizia di Stato invita le eventuali vittime a segnalarli alla Squadra Mobile.