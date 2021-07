Finge di vendere auto di grossa cilindrata, truffa da 85mila euro

Aveva messo in vendita, su un sito internet specializzato, una vettura di grossa cilindrata. A rispondere all'annuncio, dimostrandosi interessato all'acquisto, un uomo di 73 anni che risiede in un paese alle porte di Udine. I due si sono accordati e il pensionato, in più tranche, con bonifici bancari, ha versato la somma di 85.000 euro. Però non ha mai ricevuto la vettura tanto desiderata e tanto costosa.

Ha denunciato così l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Campoformido. Gli uomini del Luogotenente Giovanni Sergi hanno avviato subito un'indagine e hanno individuato il responsabile, denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa. A finire nei guai un 23enne pluripregiudicato, di origini Rom, residente nel Veneziano. Il giovane è stato deferito lo scorso 15 luglio.