Finge di vendere un'auto, prende i soldi e scappa

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale dell’Unione della Carnia ha denunciato per truffa un 22enne di origine marocchina, residente in Friuli, per aver raggirato una coppia di Ovaro.

La famiglia si era rivolta agli agenti in cerca d’aiuto. Dopo aver pubblicato un annuncio su un noto sito di compravendita online, il ragazzo li aveva contattati per vendergli un'auto ma, dopo aver raggiunto l’accordo e ricevuto il denaro, circa 800 euro, il giovane non si era più presentato agli appuntamenti per completare le procedure del passaggio di proprietà e non aveva mai consegnato la vettura.

L’indagine è partita dai numeri telefonici usati per le trattative. Incrociando le immagini della video sorveglianza, le banche dati e le descrizioni fatte dai testimoni, si è dato un volto al truffatore, già noto alle cronache per simili reati.

Il 22enne è stato quindi fermato nel primo pomeriggio di sabato a Tolmezzo, nei pressi dell’autostazione. Il giovane era senza documenti, quindi, oltre alla denuncia per truffa, è stato deferito anche per questo reato.

“Questo tipo di raggiri e truffe è più frequente di quanto non si possa pensare", spiega il Comandante della Polizia Locale dell'Uti Carnia Alessandro Tomat. "Si tratta di atti che diventano ancora più esecrabili quando colpiscono persone già in difficoltà e soprattutto le fasce deboli della popolazione. Ecco perché i cittadini devono avere fiducia e rivolgersi alle fForze di polizia, segnalando i fatti e le situazioni certi che avranno il massimo ascolto e impegno nella ricerca dei responsabili".

“Le truffe che cominciano online non fanno differenza tra centro e zone più decentrate, così anche da luoghi tranquilli come le nostre valli montane si può incappare in malintenzionati dal raggiro facile", commenta il presidente dell’Uti Carnia Francesco Brollo. "Più difficile è, invece, riuscire a risalire al colpevole, perché sono richieste competenze complesse e integrate. Faccio i complimenti ai nostri agenti, perché contribuiscono in maniera importante a rispondere alle richieste di sicurezza della gente”.