Finge di voler acquistare mobili online, ma era una truffa

Aveva risposto all’annuncio online di una 52enne di San Giorgio di Nogaro per l’acquisto di alcuni beni e poi l’aveva indotta con l’inganno a versargli mille euro su una sua carta prepagata.

E’ stato condannato a otto mesi di reclusione e a 150 euro di multa per truffa. Il giudice monocratico Rossella Miele del Tribunale di Udine ha accolto la richiesta di condanna del vice procuratore onorario Valentina Aversa e riconosciuto colpevole un 25enne della provincia di Rovigo.

Il giovane, nell’agosto di due anni fa, aveva risposto all’annuncio della vittima su un noto sito di compravendite nel quale erano stati messi in vendita due camere e un armadio per 750 euro. Dichiarandosi interessato, si offrì di dare un acconto di 500 euro, convincendo la donna a effettuare alcune operazioni allo sportello bancario per il versamento della somma. Invece, la vittima si ritrovò con mille euro in meno, trasferiti su una prepagata intestata al condannato. Il difensore di Garbin, l’avvocato Francesco Murgia del Foro di Treviso, ha annunciato ricorso.