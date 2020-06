Finge di voler fare acquisti, ma ruba collane per 17mila euro

Furto con destrezza in una gioielleria dell'hinterland udinese. Nei giorni scorsi, una donna è entrata nel negozio e ha chiesto alla titolare di vedere alcune collane in oro, dicendo di volerne acquistare una. L'esercente ha esposto sul banco le catene, per poi riporle, quando la cliente è uscita dalla gioielleria senza fare spese. Almeno così credeva. In un secondo momento, infatti, controllando i preziosi, si è accorta che mancavano diverse collane.

A sottrarle era stata la cliente entrata qualche ora prima, una ladra che, con destrezza, era riuscita a rubare monili per un valore di 17mila euro. Il furto è stato denunciato alla Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli che adesso indaga per identificare la malvivente. Dalle descrizioni si tratterebbe di una donna sulla quarantina.