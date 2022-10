Fingono di aiutare un'anziana al bancomat, poi la derubano

La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Pordenone, ha identificato e denunciato due truffatori 'in trasferta'.

Le indagini erano scattate in aprile quando una 79enne pordenonese aveva denunciato che, mentre stava effettuando un prelievo a uno sportello bancomat in centro, era stata avvicinata da un uomo che, con fare gentile, facendole credere che la tessera fosse rimasta bloccata, si era offerto di aiutarla a recuperarla. Solo dopo essere rientrata a casa, la donna si era accorta che, in realtà, il bancomat le era stato rubato e usato per effettuare due prelievi fraudolenti, per un importo complessivo di 1.850 euro.

La visione delle immagini delle telecamere della banca e di quelle poste nelle vicinanze dell’istituto, nonché l'analisi dei tabulati telefonici della zona, ha consentito agli agenti della Squadra Mobile d’individuare il truffatore, un 51enne pluripregiudicato, residente nella provincia di Monza Brianza, e la sua complice, una donna brianzola, anche lei pregiudicata; entrambi sono stati denunciati.

Le successive perquisizioni, disposte dalla locale Procura, hanno permesso d’individuare gli indumenti indossati dagli indagati al momento del furto, con i quali sono stati immortalati dalle telecamere.