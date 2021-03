Fingono di vendere un camper online, ma scappano con 50mila euro

Presi i due responsabili di una truffa, che si era consumata nell’hinterland udinese a settembre dello scorso anno. I Carabinieri della Sezione Operativa di Udine, a conclusione di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno denunciato una coppia rom – 25 anni lui, 28 lei - entrambi pregiudicati, che aveva architettato il raggiro ai danni di un 60enne della Provincia di Padova.

La vittima voleva acquistare un camper usato su una piattaforma online specializzata. A mettere – almeno in teoria – in vendita il mezzo i due che, dopo aver attirato il malcapitato in un’abitazione e aver ricevuto da quest’ultimo la somma di 50.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Nessuna traccia anche del mezzo che il 60enne aveva pagato.

I Carabinieri, grazie ad accertamenti tecnici, hanno consentito alla vittima di riconoscere con certezza i due responsabili, attraverso una loro foto; a quel punto, hanno dato esecuzione a due perquisizioni domiciliari, nel corso delle quali hanno trovato il telefono cellulare usato per contattare la vittima, nonché un’ingente quantità di banconote recanti la scritta “Fac-simile” del taglio di 500 euro, per una somma complessiva ammontante a circa quattro milioni, sequestrata dai Carabinieri, che altrimenti avrebbe potuto essere utilizzata dai malviventi, per la commissione di ulteriori reati della stessa tipologia.

La posizione dei soggetti deferiti è ora al vaglio del Sostituto Procuratore della Repubblica Elena Torresin.