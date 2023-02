Finisce con il muletto in mare, muore un portuale a Trieste

Un portuale di 58 anni, Paolo Borselli, è morto questo pomeriggio mentre lavorava al Molo VII, a Trieste.

L'uomo, secondo le prime indicazioni, stava operando con un muletto quanto è finito in mare, per cause ancora in fase di accertamento.

I colleghi non si sono però accorti subito della sua scomparsa e hanno lanciato l'allarme dopo diverso tempo.

Il cadavere è stato trovato intorno alle 17.30 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Nonostante la tempestività dell’intervento dei soccorritori sia con l’unità navale della Guardia Costiera di Trieste, sia con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, il lavoratore è stato trovato sul fondo del mare ancora a bordo del mezzo, privo di vita.

I portuali hanno indetto immediatamente uno sciopero, che durerà almeno fino alle 19 di domani, e i lavoratori si stanno dirigendo al varco IV per una manifestazione spontanea.

"Esprimo il mio cordoglio innanzitutto alla famiglia Borselli e la mia solidarietà a tutti i portuali di Trieste. Tragedie come queste ci ricordano l’importanza degli investimenti sulla prevenzione e sul rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro". Così Massimo Moretuzzo, segretario e capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, candidato alla Presidenza della Regione, alla notizia della morte di un portuale mentre stava lavorando all’interno dello scalo giuliano.

"Sgomento e cordoglio per la morte del lavoratore al porto di Trieste, un pensiero e la vicinanza ai famigliari della vittima, al di là delle dinamiche del caso specifico, che non conosciamo, di certo la sicurezza sul lavoro è in generale migliorata di molto nel nostro Paese, ma tanto c'è ancora da fare e situazioni drammatiche come questa fanno riflettere e lo mettono in evidenza", così Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente.