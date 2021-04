Finisce con l'auto contro il muretto

Incidente questo pomeriggio, lungo l'ex strada provinciale 1, in località Aurisina Cave, nel comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino, intervenuti per i rilievi, una donna, della zona, ha perso il controllo della propria vettura, una Chevrolet, per andare a schiantarsi contro un muretto e poi finire a ridosso della boscaglia, a bordo strada.

Tanta paura in un primo momento viste le condizioni della vettura, gravemente danneggiata, con uno pneumatico finito oltre la carreggiata dopo essersi distaccato dal semiasse, a seguito del violento impatto.

Per la donna, per fortuna, non ci sono state conseguenze di tipo sanitario. Sono stati allertati i soccorsi e il personale sanitario ma per la conducente non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Per i rilievi e la viabilità è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Duino. Sul posto anche un carroattrezzi, per la rimozione del veicolo, poi portato in officina. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nella fuoriuscita autonoma.