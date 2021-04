Finisce con l'auto contro un muro

Incidente questa mattina alle 5, lungo la statale 52 bis "Carnica", a Noiaris di Sutrio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi, il conducente di una vettura, un uomo di 48 anni, della zona, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando.

È andato a schiantarsi contro un muro e, dopo l'impatto, nonostante le ferite, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio dell'elicottero sanitario e un'ambulanza.

Il conducente è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Cercivento e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza del veicolo incidentato della sede stradale, e a fattivo supporto del personale medico.