Finisce con l'auto nel fossato, ferita un'anziana

I vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 10, per una fuoriuscita autonoma a Puia di Prata, in via Eroi del Piave. Un'utilitaria condotta da un'anziana signora è uscita dalla sede stradale, terminando nel fossato.

La conducente era rimasta bloccata all'interno della vettura. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo stabilizzandolo, hanno prestato le prime cure alla malcapitata e hanno, poi, collaborato con il personale sanitario per liberarla, usando la barella spinale. La donna, ferita, è stata quindi elitrasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Sul posto i Carabinieri di Sacile.