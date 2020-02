Finisce con l'auto nel fosso, ferita una donna

Incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte. La conducente di una Kia Ceed, una donna di 55 anni residente nella zona di Mortegliano, ha perso il controllo del mezzo in via Udine, vicino al cimitero, a Pradamano, ed è finita in un fossato, a lato della carreggiata.

Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, i sanitari e i Carabinieri per i rilievi gli accertamenti. La donna è stata trasportata in ospedale a Udine ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. È sempre rimasta cosciente durante i soccorsi.