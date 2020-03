Finisce contro il guard-rail e si ribalta, muore un camionista

Incidente mortale poco prima delle 22 di ieri, lungo il raccordo Ra13, in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo di Sgonico. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Trieste, intervenuta per rilievi e viabilità, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo, che è finito lungo una canaletta per poi schiantarsi con il guard-rail, ribaltandosi.

Nell'impatto, a seguito delle gravissime lesioni riportate, è deceduto il conducente, un camionista croato di 62 anni. È accaduto lungo il Ra13, in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo di Sgonico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, l'autogru del Comando Centrale di Trieste e il personale medico di un'ambulanza.

Per il camionista non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del mezzo pesante. A quell'ora, in ogni caso, non c'era traffico e non ci sono stati problemi per la circolazione.