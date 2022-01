Finisce contro il guardrail, 65enne in ospedale

Un uomo di 65 anni è rimasto ferito intorno all'una di questa notte, a seguito di una fuoriuscita autonoma verificatosi a Ronchis di Faedis, in via Matteotti, lungo l'ex provinciale 15, all'altezza del ponte del Malina, non distante dal tragico incidente della Vigilia di Natale, nel quale aveva perso la vita una coppia di Udine.

Al volante di una Ford, sulla quale viaggiava da solo, è andato a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato violento ma l'uomo, della zona, è riuscito a uscire dal veicolo; poi è stato preso in carico dal personale di un'ambulanza, trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, per rilievi e viabilità.