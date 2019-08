Incidente in località Santa Caterina a Pasian di Prato intorno alle 12.15. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro.

L'impatto ha causato un principio di incendio, subito domato dai vigili del fuoco del Comando di Udine. L'uomo è rimasto ferito, ma pare in maniera non grave.